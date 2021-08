JO Tokyo 2020 : van Aert, Casse, Derwael... Retrouvez toutes les médailles belges

La Belgique a un objectif en tête, battre le nombre de médailles obtenues à Rio. Avec 6 breloques (2 en or avec Thiam et Van Avermaet, 2 en argent avec Timmers et les Red Lions et 2 en bronze avec Van Tichelt et D’hoore), nos athlètes vont-ils faire mieux. Retrouvez toutes les médailles de la Belgique lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Cyclisme : 1er jour et première médaille d’argent avec van Aert

Wout Van Aert remporte la médaille d'argent. Carapaz champion olympique. - JO Tokyo 2020 -... Richard Carapaz est champion Olympique de la course en ligne et succède à Greg Van Avermaet. Côté belge, Wout van Aert aura tout tenté, mais l’ensemble du peloton aura roulé contre le Belge. Van Aert prend la médaille d’argent devant Pogacar qui s’empare du bronze.

Tout a bien commencé pour la délégation belge avec le cyclisme. Comme il y a quatre ans, la Belgique a encore démontré son talent lors de la course en ligne. Si cette fois la médaille est en argent et pas en or, Wout van Aert aura étalé la course de toute sa classe. C’est Richard Carapaz qui est devenu champion olympique, van Aert réglant le groupe de poursuivant au sprint. Tadej Pogacar termine 3e et prend le bronze.

Judo : Matthias Casse ou l'art de se consoler avec une médaille de bronze

Hyper ambitieux avant le début du tournoi, Matthias Casse avait déchanté en demi-finale, battu au bout du suspense et du golden score par le futur vainqueur, Takanori Navase. Revanchard, le Belge est remonté sur le tatami quelques dizaines de minutes plus tard pour se racheter...et offrir une 2e médaille à la Belgique. Mission brillamment accomplie par un Casse omniprésent, qui a battu son adversaire sur ippon. Ce n'est pas de l'or mais on imagine que cette médaille olympique restera grâvée dans l'esprit du Belge pour quelques temps. Au passage, c'est la 150e médaille de notre pays aux Jeux Olympiques et la 14e en judo.

Judo -81kg : Match Bronze : Matthias Casse - Tato Grigalashvili - JO Tokyo 2020 - Judo -81kg -... Déçu, Casse a eu le temps de se remobiliser pour affronter le Géorgien Tato Grigalashvili pour la médaille de bronze. Un adversaire qu’il connaît très bien et qui lui réussit puisqu’il avait battu le Géorgien en finale des championnats du monde. Le Belge reçoit une pénalité après une petite minute de combat. Le combat ne traîne pas comme les précédents. Casse l’emporte sur Ippon après une minute trente de combat. Il peut enfin laisser échapper un sourire, le Belge repart avec la médaille de bronze. La Belgique compte donc désormais deux médailles après l'argent de Wout van Aert. Casse offre également à la Belgique sa 150e médaille dans l'histoire des JO.

Gymnastique : Somptueuse performance et l'or pour Nina Derwael

Nina Derwael est devenue officiellement championne olympique de gymnastique artistique aux barres asymétriques. La Trudonnaire de 21 ans a dominé largement toutes ses adversaires en finale et obtenu la note de 15.200 points (6.7 de difficulté, 8.5 d'exécution). La médaille d'argent est revenue à la Russe Anatasiia Iliankova (14.833) et celle de bronze à l'Américaine Sunisa Lee (14.500). Troisième médaille belge dans ces JO 2020 de Tokyo, mais en or cette fois. Il s'agit du seizième top 8 du Team Belgium dans la compétition, la 151e médaille olympique belge et de la 41e en or, la première en gymnastique artistique.

La prestation de Nina Derwael en finale des barres asymétriques - JO Tokyo 2020 - Gymnastique... Nina Derwael est la première médaillée d'or olympique de la délégation belge. Souveraine dans son épreuve aux barres asymétriques, elle a fait honneur à son statut de double championne d'Europe et du monde. La Brabançonne résonne pour la première fois à Tokyo.