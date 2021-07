Valentine Dumont : sport et étude au plus haut niveau - Be Gold - 02/05/2021 Valentine Dumont est une de nos meilleures nageuses, la Namuroise aligne les records de Belgique sur 100, 200 et 400 mètres crawl. A côté de sa carrière sportive, la jeune fille de 20 ans suis des études de médecine.