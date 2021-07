JO Tokyo 2020 : Une troisième nuit pleine d’émotions, des excellents résultats belges, les 10 infos qu’il ne fallait pas rater

Finale Hommes : Relais 4x100m nage libre - JO Tokyo 2020 - Natation - 26/07/2021 Le relais américain, composé de Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker et Zach Apple, a remporté lundi le 4x100 m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo en 3 min 08 sec et 97/100e, devant l'Italie et l'Australie. Dressel, qui vise six médailles d'or à Tokyo, a donc réussi son premier pari, avant de participer à trois épreuves individuelles (100 m, 100 m papillon et 50 m) et deux autres relais (4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte).