JO Tokyo 2020 : Une taekwondoïste chilienne et une skaeteboardeuse néerlandaise doivent renoncer

Une taekwondoïste chilienne et une skateboardeuse néerlandaise doivent renoncer à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui débutent vendredi, après un test positif au Covid-19.

Fernanda Aguirre, qui venait d’Ouzbékistan où elle s’était préparée avec son encadrement technique, a été testée positive mardi à son arrivée à Tokyo. Elle "est asymptomatique et en bonne santé, mais ne pourra malheureusement pas concourir, car les autorités japonaises imposent une quarantaine de dix jours", a expliqué le Comité olympique chilien (COCH) dans un communiqué.

La sportive a été transférée dans une résidence sanitaire, de même que son entraîneur, testé négatif mais cas contact. Elle s’est déclarée "détruite et très triste" sur les réseaux sociaux.

Mercredi, le Comité olympique néerlandais (NOC*NSF) a annoncé le test positif de Candy Jacobs. Pour elle aussi, la quarantaine de dix jours l’empêchera de participer aux Jeux.

"Je me sens détruite", a déclaré la skateboardeuse. "Nous étions prêts pour les Jeux, je me sentais en forme et maintenant ça s’arrête. J’ai besoin de temps pour digérer ça. Je souhaite à mon équipe du succès à Tokyo." Le NOC*NSF a en effet précisé que l’équipe néerlandaise de skateboard, arrivée le week-end passé à Tokyo, avait respecté toutes les règles sanitaires et que les deux autres engagées, Keet Oldenbeuving et Roos Zwetsloot, pourront participer aux épreuves lundi.