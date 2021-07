JO Tokyo 2020 : Une seconde nuit pleine d’émotions, les 9 infos qu’il ne fallait pas rater

Jaouad Achab éliminé dès les huitièmes de finale mais peut encore croire aux repêchages - JO... Jaouad Achab a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi olympique de taekwondo en -68 kg dimanche à Tokyo. Le Bruxellois s'est incliné 18-11 contre le Dominicain Bernardo Pie. Mené 7-2 après le premier round, Achab, 6e mondial, ne parvenait pas à se libérer dans le deuxième round et se voyait mené 12-5. Dans le troisième et dernier round, le champion du monde 2015 n'arrivait pas à inverser la tendance et devait s'incliner 18-11. Le Bruxellois peut encore espérer atteindre les repêchages à condition que Pie se qualifie pour la finale.