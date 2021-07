JO Tokyo 2020 : un panier contre son camp, c'est possible en basket 3x3... la preuve avec un... Le Basket 3x3 fait ses débuts dans l'histoire des Jeux Olympiques lors de ces JO 2020 et suscite déjà pas mal de curiosité et d'engouement. Il faut dire que l'équipe belge masculine se débrouille pas mal et est proche d'une qualification pour les quarts de finale. Nos joueurs - vainqueurs contre les Pays-Bas - auraient d'ailleurs été certains d'une qualification en cas de succès de la Pologne contre la Chine ce midi. Malheureusement pour eux, ce sont les Chinois qui se sont imposés... malgré un panier marqué contre leur camp. Une scène que l'on ne peut voir qu'en 3x3 puisqu'il n'y a qu'un seul panier à viser pour les deux équipes mais qui reste malgré tout très rare. Hasard de la situation cocasse, le panier contre son camp marqué par la Chine a été inscrit par le N° 0...