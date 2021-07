JO Tokyo 2020 : un nageur se prend un mur avec la tête… parce qu’il nageait trop vite

Il existe des façons plus cruelles que d’autres d’être éliminé d’une course… Yohann Ndoye-Brouard, nageur français, en a fait les frais. Alors qu’il disputait la demi-finale du 100 mètres dos aux Jeux Olympiques, le nageur a percuté le mur de la tête. Une maladresse qui lui a coûté cher puisqu’il a été disqualifié et celle-ci a été justifiée par son entraîneur par… la vitesse à laquelle son poulain nageait. Pas habitué à démarrer aussi fort, Yohann a perdu ses repères et s’est pris le mur.

Le malheureux nageur a réagi au micro de RMC : "Je suis dégoûté, ça ne m’est jamais arrivé. J’allais tellement vite, j’étais concentré sur ma nage, j’ai tapé le mur avec ma tête. C’est dur de m’en remettre après. Au retour, c’était terminé. Je ne pouvais pas rivaliser. En plus, c’était ouvert en final. J’avais clairement ma place. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Ça ne m’est jamais arrivé et je n’ai vu personne à qui c’est arrivé. Je ne comprends pas. J’étais prêt. Les drapeaux ? Je ne les ai pas vus. J’étais bien dans ma course, je faisais mon meilleur temps. Je n’ai pas les mots."