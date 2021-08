JO Tokyo 2020 : un kayakiste des Iles Cook se retourne au départ et doit être secouru

Scène cocasse dans les eaux tokyoïtes. Un kayakiste des Iles Cook prend le départ du quart de finale du 200m. Alors que les autres participants s'apprêtent à partir, Kohl Tamarua-Horton semble en difficulté. Et pour cause, une fois le départ donné, son kayak monoplace se renverse tout net. Le représentant du continent océanien se retrouve à l'eau, contraint de voir ses concurrents s'échapper. C'est alors que le bateau à moteur des secouristes vient s'enquérir de l'état du jeune homme de 17 ans, pour finalement le secourir. Il n'a pas terminé la course par la suite et est donc évidemment éliminé. Les demi-finales de l'épreuve auront lieu jeudi 5 août. Ce sera sans Tamarua-Horton.