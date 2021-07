JO Tokyo 2020 : un genou blessé n’empêche pas Kimmann de gagner l’or en BMX, Shriever titrée

Connor Fields, champion olympique de Rio, évacué sur une civière - JO Tokyo 2020 - BMX -... Le champion olympique de Rio-2016 du BMX course, l'Américain Connor Fields, a lourdement chuté et a été évacué sur une civière vendredi en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Fields a été pris dans un accrochage dans le premier virage de la troisième manche de sa demi-finale. Il est théoriquement qualifié pour la finale, grâce à ses résultats des deux premières manches, en compagnie des Français Romain Mahieu et Sylvain André, et du Colombien Carlos Alberto Ramirez. Il était impossible de savoir immédiatement si Fields serait en état de s'aligner au départ de la finale, programmée à 12h25.