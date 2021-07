JO Tokyo 2020 - Un faux départ dans la 6e régate fait reculer Maenhaut et Geurts au 11e rang après 2 jours

Isaura Maenhaut van Lemberge et Anouk Geurts ont été disqualifiées pour un faux départ dans la 6e régate de l'épreuve de skiff 49er FX des épreuves de voile, mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo sur le plan d'eau de Sagami. Le duo belge, huitième avant l'entame de la dernière course de la journée, a reculé à la 11e position générale à l'issue de la 2e journée.

La victoire dans cette dernière régate de la journée est revenue aux Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz, qui se sont imposées avec un viatique de respectivement 20 et 21 secondes sur les Françaises Lili Sebesi et Albane Dubois et les Espagnoles Tamara Echegoyen Dominguez et Paula Barcelo Martin.

Malgré leur 5e place, les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey restent en tête du classement général avec 13 points. Elles devancent Annemiek Bekkering et Annette Duetz (18) et Tamara Echegoyen Dominguez et Paula Barcelo Martin (20).

Les Belges, qui ont écopé du maximum de 22 points, résultat qui n'est pas comptabilisé car étant leur moins bon de la compétition, glissent à la 11e place globale (46). Plus tôt dans la journée, elles ont pris les 14e et 8e places des quatrième et cinquième régates. Mardi, les deux Belges avaient terminé les trois premières régates respectivement aux 17e, 3e et 4e places.

Six régates sont encore au programme avant la course aux médailles qui se tiendra lundi et qui rassemblera les dix meilleurs et où les points seront doublés. Trois sont prévues vendredi et trois samedi, toutes disputées sur le plan d'eau de Kamakura.