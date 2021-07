JO Tokyo 2020 : Un coup de stick, une prise à la gorge et une grosse tension entre hockeyeurs espagnols et argentins

JO Tokyo 2020 : Un coup de stick, une prise à la gorge et une grosse tension entre hockeyeurs... En temps normal, le hockey est un sport plutôt fair-play où les gains de temps, les simulations et autres tensions sont plutôt rares. Mais parfois, la ferveur olympique peut faire perdre les pédales à certains joueurs. La preuve : alors que le partage entre le champion olympique argentin et l'Espagne (1-1) semblait quasiment acté, le match est tombé dans une douce folie dans ses derniers instants.