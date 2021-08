JO Tokyo 2020 : un Canadien manque complètement son plongeon et fait un énorme plat

Un Canadien manque complètement son plongeon et fait un énorme plat - JO Tokyo 2020 - Plongeon -... Qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo sur le gong, le jeune plongeur canadien Cédric Fofana aurait certainement rêvé d’un meilleur départ pour ses premiers JO. Lors du tour préliminaire du plongeon à trois mètres, le Canadien de 17 ans s’est complètement troué. Sur son quatrième plongeon, Cédric Fofana tente un saut périlleux renversé avec 3 vrilles et 1/2… mais le demi n’est finalement jamais passé. Alors qu’il approche de l’eau, Fofana tombe violemment sur le dos et fait un énorme plat. Plus de peur que de mal, le Canadien sort de l’eau sans difficulté sous les yeux de son coach dépité. Fofana terminera le concours à la 29e position, la dernière place, avec un score de 225.35.