JO Tokyo 2020 : Un Andre de Grasse monstrueux nouveau champion olympique après un 200m ultra serré

En état De Grasse ! Supersonique sur le 200m, le Canadien André de Grasse a fait la malle à tous ses opposants pour s'emparer de la médaille d'or sur 200m. Déjà médaillé de bronze sur le 100m, De Grasse, pourtant en retard au virage, a accéléré dans la ligne droite pour finalement boucler le demi tour de piste en 19'62. Il pulvérise ainsi son record personnel et le record du Canada et glane sa 5e médaille olympique, la 1e en or.

2e derrière la fusée canadienne, Kenneth Bednarek arrache une belle médaille d'argent (19'68"), devant le grand favori Noah Lyles (19'74") A 17 ans et demi, le précoce Erriyon Knighton finit à la 4e place (19'93") et prouve qu'il est, sans doute, l'une des étoiles montantes du sprint américain.

On notera finalement que 5 coureurs ont bouclé ce 200m sous les 20 secondes. Du jamais vu dans l'histoire olympique...