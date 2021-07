JO Tokyo 2020 - triathlon : Valerie Barthelemy, "on est 5e, je suis fier de nous" - Jeux Olympiques... Les Belgian Hammers ont pris une magnifique 5e place du relais mixte de triathlon des jeux Olympiques de Tokyo. Cette nuit, notre relais mixte de triathlon a réalisé une superbe performance avec une 5e place à la clé. "On est fier de nous. C’était vraiment une semaine avec des hauts et des bas, mais c’est une chance d’être là tous les quatre aujourd’hui. On est 5e, je suis fier de nous", commence par expliquer Valerie Barthelemy à notre micro. Et Claire Michel d’ajouter sur sa performance : "à titre personnel, après une préparation pas évidente après ma prestation en individuelle, je n’ai jamais senti de pression de mes équipiers. J’ai encore eu dur aujourd’hui, notamment le deuxième tour à pied. Mais j’ai fait tout pour m’accrocher." Jamais loin des premiers, la Belgique a tenu bon à chaque relais comme l’explique Marten Van Riel : "C’était compliqué pour ma part de travailler avec les autres de mon groupe qui ne voulaient pas. Je pense pourtant qu’on pouvait revenir sur les trois premiers. Mais Valérie a vraiment bien nagé et s’est fort rapprochée. On n’était jamais loin du premier, mais je pense qu’on doit être content avec la 5e place." Le triathlon pour les Belgian Hammers, c’est fini. Nos athlètes vont pouvoir se reposer et "sans doute faire un peu la fête avec j’espère des bières belges" conclut notre relais.