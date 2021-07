JO Tokyo 2020 : Thomas Pieters, 3e, prend un excellent départ au golf, Thomas Detry est 31e

Thomas Pieters, auteur d'un tour en 6 sous le par, occupe la troisième position à l'issue du premier tour du tournoi de golf des Jeux Olympiques de Tokyo, jeudi, sur le parcours du Kasumigaseki Country Club. Thomas Detry (-1) pointe en 31e position. L'Autrichien Sepp Straka est en tête.

Pieters, 29 ans, qui figurait dans le premier trio à s'élancer, a rendu une carte de 65, 6 sous le par, grâce à un spectaculaire eagle au 11e trou et à des birdies aux trous N.4, 13, 17 et 18. Il partage la troisième place avec le Mexicain Carlos Ortiz et compte deux coups de retard sur l'Autrichien Sepp Straka, qui a réussi huit birdies. Le Thaïlandais Jazz Janewattananond est deuxième, à un coup de Straka, après sept birdies.

Detry, 28 ans, a rallié le club-house en 70 coups, un sous le par. Il a réussi des birdies aux trous N. 5, 6 et 8 pour des bogeys aux 3e et 12e trous.

Le premier tour a été interrompu un moment en raison de menaces orageuses alors qu'une trentaine de concurrents devaient encore boucler leur tour. Il restait encore un trou à effectuer pour Detry au moment de l'interruption. Tous les participants ont ensuite pu boucler leur parcours.

Le tournoi masculin de golf se poursuit vendredi (à partir de 00h30 heure belge) et se dispute sur quatre tours.

L'Espagnol Jon Rahm, N.1 mondial, et l'Américain Bryson DeChambeau ont dû déclarer forfait après avoir été testés positifs au Covid-19.

Le golf avait fait son retour au programme olympique lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro, après 108 ans d'absence. Pieters avait échoué à la quatrième place, Nicolas Colsaerts finissant 30e.