JO Tokyo 2020 : Thiam en feu, Vidts peut encore croire au bronze, pluie de médailles en athlétisme, ce que vous avez manqué (vidéos)

10km nage libre Hommes : Florian Wellbrock champion olympique - JO Tokyo 2020 - Marathon aquatique... L'Allemand Florian Wellbrock, champion du monde en titre, a remporté jeudi matin à Tokyo la médaille d'or des 10 km en eau libre, devant le Hongrois Kristof Rasovszky et l'Italien Gregorio Paltrinieri. Wellbrock a terminé la course en 1h48 min 37 sec. Dans le cadre magnifique du Odaiba Marine Park, niché dans la baie de Tokyo au pied des gratte-ciels et que surplombe une reproduction de la statue de la Liberté, Wellbrock, déjà en bronze à Tokyo sur le 1.500 m nage libre dimanche, est parti comme un boulet de canon, prenant de court tous ses adversaires. Médaillé de bronze à Rio-2016 puis vice-champion du monde en 2019, le Français Marc-Antoine Olivier, en combinaison foncée et sans bonnet de bain, l'a immédiatement pris en chasse, pendant que l'Allemand lui imposait un rythme effréné dans une mer d'huile, sans même une légère brise pour rafraîchir l'atmosphère. Alors qu'il était en troisième position, Rasovszky, champion du monde du 5 km en 2019, a d'abord vu revenir Paltrinieri, titré à Rio sur le 1.500 m nage libre et déjà médaillé d'argent sur le 800 m à Tokyo. Mais l'Italien n'a pas réussi à le dépasser sur la fin de course. Ces quatre nageurs, auxquels s'est rajouté en fin de parcours l'Israélien Matan Roditi, ont ensuite poursuivi la course en se tenant dans un mouchoir de poche, jusqu'au dénouement final.