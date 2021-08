JO Tokyo 2020 - Thiam après la 1ère journée de l'heptathlon : "Il y a du bon et du moins bon,... Nafissatou Thiam espérait sans doute faire mieux après la première journée et les quatre premières épreuves de l'heptathlon. La Championne olympique, 3e derrière la Néerlandaise Anouk Vetter et l'autre Belge Noor Vidts, ne panique pas pour autant. "Il n'y a pas de frustration pour moi. On a forcément toujours envie de faire mieux mais il faut passer à autre chose. Je ne peux pas rester sur ce qui n'a pas été. Il faut se remettre dedans. Je suis concentrée sur moi-même. Les classements d'entre-jours ne donnent pas de médaille", a réagi la Namuroise juste après le 200m, dernière épreuve du jour. "Il y a eu du bon et du moins bon", a détaillé Thiam. "Je me sentais bien sur certaines épreuves comme le saut en hauteur. C'est vraiment dommage de ne pas avoir passé 1m95 car c'était vraiment proche. Sur le 200m, je ne me sentais pas bien du début à la fin. C'est dommage car j'avais vraiment travaillé cette épreuve. Malheureusement, ce n'est pas ressorti." Nafi Thiam reste donc confiante pour la suite du programme qui prévoit notamment le saut en longueur en matinée. "Juste avant le 200m, je n'étais pas trop mal et j'ai encore des épreuves fortes demain. Le plus important pour moi, ce sera surtout de bien me reposer. La nuit sera courte. La récupération sera très importante pour démarrer une bonne longueur demain. C'est une épreuve importante car elle vaut beaucoup de points." Thiam qui reconnait avoir souffert de la chaleur a également félicité Noor Vidts pour sa belle première journée et exprimé tout son soutien à Katarina Johnson-Thompson, blessée.