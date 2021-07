JO Tokyo 2020, tennis : Medvedev exténué sur le court : "Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ?"

Medvedev exténué sur le court : "Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ?" - Jeux... Depuis le début du tournoi olympique de tennis, joueurs et joueuses sont contraints de jouer dans des conditions météorologiques extrêmes. Daniil Medvedev et Fabio Fognini en ont subi les conséquences ce mercredi matin en huitièmes de finale. Ce fut dur, très dur mais le numéro 2 mondial s’est finalement imposé sous la chaleur (40 degrés) et l’humidité de Tokyo face à l’Italien (6-2, 3-6, 6-2). En grande difficulté physique tout au long de la partie, Medvedev s’était déjà plaint des fortes chaleurs dont souffrent les athlètes. "Je pense que, comme au Mexique, les matches devraient peut-être commencer à 18 heures, car la chaleur est beaucoup moins forte", avait-il expliqué après le premier jour du tournoi. Celui qui concourt sous bannière neutre avait également remis en question le fait que les joueurs n’aient qu’une minute de repos aux changements de coté, contre 1 min 30 lors des autres tournois de tennis. Exténué sur le court face à Fognini, le Russe a été interpellé par l’arbitre au milieu du deuxième set, lui demandant s’il allait bien. "Je peux finir le match, mais je peux mourir. Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ?", lui a alors répondu Medvedev. Les deux hommes ont finalement terminé la rencontre sur un rythme mineur, entre passages chez le kiné et litres d’eau avalés. En quarts de finale, le Russe sera opposé à l’Espagnol Pablo Carreno Busta, vainqueur de l’Allemand Dominik Koepfer en deux sets (7-6, 6-3).