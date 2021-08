JO Tokyo 2020 – Tennis : les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova championnes olympiques en double

Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté dimanche la médaille d’or du tournoi de tennis de double des Jeux olympiques de Tokyo.

Les têtes de série N.1, déjà victorieuses de trois titres du Grand Chelem (dont le dernier Roland-Garros où Krejcikova a aussi été sacrée en simple) ont éliminé en finale la paire suisse composée de Viktorija Golubic et Belinda Bencic, 7-5, 6-1.

Bencic avait remporté la veille le titre olympique en simple, et repart donc des Jeux avec deux médailles, en or et en argent.

Avec le sacre de Krejcikova et Siniakova, la République tchèque récolte sa troisième médaille en double féminin en trois JO, après le bronze remporté à Rio et l’argent gagné à Londres.

Au Brésil, les Tchèques étaient également repartis avec une médaille de bronze en double mixte et une autre en simple dames.