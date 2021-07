La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé mercredi que les matches du tournoi olympique débuteraient à 15h00 au lieu de 11h00 à partir de jeudi, après que plusieurs joueurs se sont plaints de la chaleur étouffante à l’Ariake Tennis Park de Tokyo.

"C’est dans l’intérêt de la santé et du bien-être des joueurs et […] à cause de la chaleur et de l’humidité croissantes à Tokyo que les matches commenceront à 15h00 dès jeudi 29", a indiqué l’ITF dans un communiqué.

Cette décision "a été prise suivant les recommandations du Comité international olympique (CIO), des organisateurs des JO-2020, du Service olympique de radiotélévision mais aussi des joueurs, arbitres, experts médicaux et d’autres acteurs clés", a détaillé la FIT.

L’annonce est intervenue après que plusieurs joueurs ont souffert des conditions de jeu extrêmes mercredi. L’Espagnole Badosa a dû quitter le court en chaise roulante, victime d’une insolation, après avoir abandonné en quarts de finale contre Marketa Vondrousova.

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.2, était "à deux doigts de s’effondrer", lors de son match face à l’Italien Fabio Fognini, souffrant de la chaleur et de l’humidité.

"Dès le début du match, j’ai senti que j’avais du mal à respirer. C’était comme si mon diaphragme était bloqué", a expliqué Medvedev après la rencontre. "À la fin du deuxième set, je voyais noir, je m’affaissais. J’étais à deux doigts de m’effondrer sur le court."

Medvedev avait alors demandé aux organisateurs de repousser l’horaire des matches, prévus à 11 heures. "Tous les joueurs que je connais disent que ce n’est pas normal de faire commencer les matches à 11h", a affirmé Medvedev.