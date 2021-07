Alison Van Uytvanck s'est surpassée au deuxième tour du tournoi de tennis de simple aux JO de Tokyo 2020 lundi en s'offrant une des meilleures joueuses du circuit la Tchèque Petra Kvitova, 13e joueuse mondiale. Van Uytvanck (WTA 62), s'est imposée en 3 sets au bout de 2:12 de match en réussissant un super come-back. Battue 7-5 dans le premier set, Van Uytvanck a égalisé dans le 2e (6-3) pour finalement terrasser son adversaire dans le dernier set avec un autoritaire 6-0.

Après avoir battu facilement, la Serbe Ivana Jorovic au premier tour, Van Uytvanck réussit un très bel exploit en sortant la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014). Elle jouera donc les 1/8es de finale face à l'Espagnole Garbine Muguruza. C'est la deuxième fois que les deux filles se croiseront à Tokyo puisque Muguruza et sa compatriote Suarez Navarro s'étaient chargées d'éliminer Van Uytvanck et Mertens au premier tour du double samedi.