JO Tokyo 2020 - Tennis : Alexander Zverev champion olympique après sa victoire contre Khachanov

Alexander Zverev a été sacré champion olympique ce dimanche à Tokyo. L'Allemand, tombeur de Novak Djokovic en demi-finale, a remporté la finale du tournoi en battant Karen Khachanov sur un score sans appel : 6-3, 6-1. Zverev a eu le mérite de breaker rapidement son adversaire avant de conclure le set sur un deuxième break (6-3). Infaillible défensivement, l'Allemand a épuisé son adversaire qui n'a pu donner le change dans le second set. Sascha, surpuissant au service, a rapidement mené cinq zéro, avant de laisser un jeu pour l'honneur au 25e joueur mondial, pour finalement s'offrir ce titre olympique. De loin le plus beau titre de sa carrière, lui dont le palmarès en Grand-Chelem reste pour l'instant vierge, et qui a remporté le Masters 2018. Karen Khachanov, auteur d'un tournoi remarquable et vainqueur de Pablo Carreno Busta en demi-finale, se contentera malgré tout de l'argent.