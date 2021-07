JO Tokyo 2020 : Teddy Riner, prouver encore une fois qu'il est le meilleur

Né fin des années 80 en Guadeloupe, Teddy Riner est un champion olympique français du judo. Dix fois champion du monde, cinq fois champion d'Europe et triple médaillé olympique, Riner, poids lourd, gouverne les tatamis et ne veut pas s'arrêter. Quelque temps après sa naissance, sa famille s’installe à Paris et l’inscrit, à l’âge de cinq ans, au club de sport l’Aquaboulevard. Il y pratique l’athlétisme, la natation et le judo. Discipline à laquelle il accroche particulièrement, encouragé par son professeur, Alain Pierrot. Détail qui a son importance, Alain lui explique qu’au judo, on est maître du résultat et on peut aussi faire en sorte de ne jamais perdre. A peine intègre-t-il le pôle espoir de Rouen qu’on le retrouve à l’Insep avec l’élite des judokas français. Il est cadet à cette époque, il n’a que 15 ans et il travaille déjà tellement qu’il commence à inquiéter les meilleurs lourds nationaux.

Champion d’exception

Jamais perdre est une illusion mais (presque) tout gagner est une réalité avec Teddy Riner. En 2007, à seulement 18 ans, il remporte son premier titre de champion du monde à Rio et devient, dix ans après David Douillet, le plus jeune champion du monde de l’histoire chez les hommes. Cette victoire permet à la France d’accéder aux qualifications dans la catégorie poids lourds pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. JO desquels il remporte la troisième place, un peu déçu mais satisfait d’être arrivé à ce stade à seulement 19 ans. Trop jeune, pas assez préparé à vivre un tel événement, le judoka a fini sur le podium en compagnie de Fred Escalande, son meilleur ami atteint d’une leucémie. Ce jour-là, il avait bravé l’interdiction des membres du CIO pour rendre hommage à son pote qui livrait " un combat autrement plus grave ", en emportant avec lui une photo de Fred sur les marches. En 2009, après avoir souffert d’une blessure au biceps droit pendant cinq mois, il retrouve la compétition en juillet en remportant une médaille d’or lors des Jeux méditerranéens et puis en s’assurant à Rotterdam, une fois de plus, le titre de champion de monde. Comme pour l’année précédente, Riner ne participe ni aux championnats de France, ni aux championnats d’Europe pour ne pas se dévoiler à ses adversaires et pour se préparer aux championnats du monde qui se déroulent à Tokyo. Championnats du monde qu’il remporte cette année-là. Et l’année d’après aussi. Vainqueur des mondiaux 2011, il empoche un cinquième titre historique. À Londres, aux JO de 2012, il complète son palmarès avec une médaille d’or remportée face au russe Alexander Mikheylin. Quelques mois après, en avril 2013, Teddy accroche son troisième titre de champion d’Europe après son sacre de 2007 et celui de 2011. Invincible, le judoka enchaîne les titres de champion du monde en 2014 et 2015. Il explose tous les records, hommes et femmes confondus en devenant le judoka le plus titré mondialement. Il gagne aussi les championnats d’Europe en 2014. L’énergie débordante de Riner ravage tout sur son passage, laissez passer le surhomme, il ne s’arrête pas là ! Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Teddy Riner porte le drapeau pour représenter la France lors de la cérémonie d’ouverture. Il fera honneur à son pays en remportant sa deuxième médaille d’or. Inarrêtable, cette finale signe la 98e victoire d’affilée de Teddy Riner, sa dernière défaite datant de 2010.

Retour au calme pendant quelques mois

Teddy Riner ne dispute pas une seule compétition entre son deuxième titre olympique en août 2016 et septembre 2017 à Budapest où il se lance à la conquête d’un neuvième titre de champion du monde. En novembre 2017, il se rend à Marrakech pour les championnats du monde de judo toutes catégories 2017 et remporte son dixième titre mondial, le deuxième en toutes catégories. Après ce dixième titre, le judoka ne participe plus à aucune compétition jusqu’à la moitié de l’année 2019 pour se focaliser sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec comme objectif, une troisième médaille d’or. "Forcément, cette médaille d’or me tient à cœur, en 2020, car j’ai envie de réaliser ça, non pas à Paris, mais à Tokyo. Pour l’histoire de mon sport, pour moi et pendant que je suis encore capable de le faire." explique-t-il. Après presque deux ans sans compétitions, Teddy enfile à nouveau son kimono au Grand prix du Québec, qu’il remporte, amenant à 148 le nombre de victoires d’affilée. Existe-t-il un adversaire à sa hauteur ? En février 2020, à 154 rencontres gagnées, il s’incline à Paris face au japonais Kokoro Kageura. Le judoka avait annoncé, à l’issue des JO de Rio, qu’il mettrait un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, capitale du pays fondateur du judo. Il a ajouté que si Paris était sélectionnée pour accueillir les JO en 2024, qu’il soutient car impliqué dans le projet, il prendrait sa retraite seulement à ce moment-là. C’est chose faite, la capitale française sera l’hôte des JO 2024, donc, sauf contrordre, le judoka se défendra encore quelques années. Mais aujourd’hui, après avoir tout gagné, Teddy Riner veut encore une fois, prouver qu'il est le meilleur.

