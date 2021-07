Judo +100kg : Teddy Riner - Tamerlan Bashaev - JO Tokyo 2020 - Judo +100kg - 30/07/2021 Le Français Teddy Riner, qui était en quête d'un troisième titre olympique consécutif chez les +100 kg, a été battu dès les quarts de finale vendredi à Tokyo par le Russe Tamerlan Bashaev et ne pourra décrocher au mieux qu'une médaille de bronze. Dans un combat qu'il semblait maîtriser face au N.1 mondial, Riner a été contré dans la prolongation et battu sur waza-ari. Dans l'après-midi, il devra remporter deux combats pour espérer le bronze. Sacré champion olympique à Londres en 2012 et Rio en 2016, Riner espérait obtenir à Tokyo une troisième médaille d'or, un exploit réussi par le seul Japonais Tadahiro Nomura, sacré en 1996, 2000 et 2004 dans la catégorie des -60 kg. Riner avait déjà remporté une médaille de bronze en 2008 à Pékin.