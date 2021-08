JO Tokyo 2020 : Superbe performance de la Belgique en jumping par équipes, qualifiée pour la finale après sa deuxième place en qualification

Magnifique performance de nos cavaliers. En lice lors des qualifications du saut d’obstacles par équipes, le trio de cavaliers belges a tenu son rang en terminant à une très belle deuxième place alors que les dix premières nations se sont qualifiées pour la grande finale de samedi. Une nouvelle médaille est donc bien jouable pour la Belgique.

Le premier tournant de la compétition a lieu dès la première salve lorsque le cavalier irlandais Shane Sweetnam prend le maximum de pénalités après la chute de son cheval qui ne lui permet pas de terminer le parcours. Ces pénalités trop importantes annihilent toute chance de rejoindre la finale pour l’Irlande alors qu’il s’agissait de l’une des nations les plus fortes.

En 17e position sur la ligne de départ, Pieter Devos réalise un parcours presque sans faute en prenant seulement un petit point de pénalité pour un léger dépassement de temps. Appelé en dernière minute pour remplacer Niels Bruynseels, notre cavalier a frappé très fort. Au classement après un tour, la Belgique est classée dans le groupe de cinq pays derrière le duo de tête avec sept points d’avance sur la 11e nation. De quoi être optimiste pour la suite.

Dans la deuxième salve, les contre-performances pleuvent. Israël (chute) et le Mexique (refus d’obstacle) se plantent et disent adieu à la finale, tout comme l’Irlande qui abandonne officiellement, accompagnée par le Japon. Israël décide finalement de se retirer aussi. Deuxième Belge à s’élancer, Jerome Guery poursuit sur la lancée de Pieter Devos en ne prenant qu’une pénalité pour une petite seconde au-dessus du temps prévu. À un tour de la fin, la Belgique prend seule la troisième place et augmente à 17 son avance sur le onzième. Seule une catastrophe ne qualifierait pas nos cavaliers pour la finale.

Dernier cavalier Belge, Gregory Wathelet assure la qualification belge malgré deux petits points de pénalité, de nouveau pour un dépassement de temps. Cette grande performance des Belges les place à la deuxième place du classement général final derrière l’impressionnante équipe suédoise.

Rendez-vous donc ce samedi à midi pour suivre la finale avec nos cavaliers qui peuvent totalement croire à une médaille.