JO Tokyo 2020 : Superbe entrée en matière des basketteurs belges 3x3, tombeurs de la Lettonie, vice-championne du monde

Quelle superbe entrée en matière de notre équipe de basket 3x3 ! Opposés à la Lettonie, vice-championne du monde en titre (défaite 18-14 par les Etats-Unis en 2019), les Belges l'ont remporté 21-20 au bout du suspense.

Dans cet exercice si particulier, qui fête son baptême du feu olympique à Tokyo cette année, l'équipe noire jaune rouge a été portée par le benjamin du groupe, Thibaut Vervoort, 23 ans et auteur de deux banderilles à trois points consécutives cruciales en toute fin de match pour atteindre la barre fatidique des 21 points.

Auparavant, les trois autres membres de l'équipe, Nick Celis, Rafael Bogaerts et Thierry Marien avaient fait le job pour rester dans le match et résister aux assauts, dans la raquette, d'une robuste équipe lettonne.



Premier match et première victoire donc pour les Belges qui disputeront (déjà) leur 2e match du tournoi contre le pays hôte, le Japon à partir de 15h20.