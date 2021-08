Robin Vanderbemden a réussi son pari : se qualifier pour les demi-finales des 200m aux JO de Tokyo 2020. Un rendez-vous fixé avec le public belge pour 13h58 et qui est à suivre en direct vidéo dès 13h50 sur les plateformes de la RTBF.

Qualifié grâce à sa 3e place en séries (20.70), Vanderbemden s’élancera du couloir 3 dans la deuxième demi-finale où il devra notamment défier le champion du monde en titre Noah Lyles et le jeune libérien Joseph Fahnbulleh.

"A priori, ça ne peut pas passer sur un coup de chance. Je vais me concentrer sur ma course, essayer de tout lâcher et ne pas avoir de regrets", déclarait-il après les séries.