JO Tokyo 2020 : Suivez la finale du relais 4x400m féminin avec les Belgian Cheetahs (LIVE vidéo à 14h30)

Les Belgian Cheetahs disputent la finale olympique du relais 4x400m féminin ce samedi sur le coup de 14h30. Une épreuve à suivre en direct vidéo sur les plateformes de la RTBF.

En demi-finale, nos quatre relayeuses Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus s'étaient surpassées en établissant le nouveau record de Belgique en 3:24.08. Un chrono qui leur a permis de prendre la 3e place de leur demi-finale et de signer le 8e temps des finalistes malgré l'absence d'une spécialiste comme Cynthia Bolingo.

En finale, les Cheetahs auront fort à faire face à des adversaires plus huppées. On pense notamment aux USA et à la Jamaïque, clairement au-dessus du lot mais aussi à la Pologne, également impressionnante en demi-finale.