Après une première journée riche en surprise et en émotion, les spécialistes des épreuves combinées reviennent pour terminer leur heptathlon au stade olympique de Tokyo. La Néerlandaise Anouk Vetter occupe une surprenante première place devant une épatante Noor Vidts et la tenante du titre Nafi Thiam . Ces trois jeunes filles se tiennent en 47 unités. Anouk Vetter, 3e des mondiaux 2017, mène la danse avec 3968 points. Elle possède 27 points de plus qu’une Noor Vidts (3941 pts) en très grande forme et largement en avance sur son record personnel (+275 pts). Nafi Thiam (3921 pts) est toujours dans le coup pour un fabuleux doublé olympique, uniquement réussi par la légendaire Jackie Joyner-Kersee . Un des moments forts de cette première journée, c'est la blessure de Katarina Johnson-Thompson, foudroyée par la douleur sur 200m .

Trois épreuves sont encore au programme pour départager ce trio belgo-néerlandais : le saut en longueur (2h40), le lancer du javelot (5h30 et 6h40) et le 800m (14h20). Thiam (6m86) possède un avantage sur Vetter (6m49) et Vidts (6m39) en longueur. La marge de la championne du monde 2017 (59m32) est moins grande au javelot sur la Néerlandaise (58m41). Une épreuve qui est le gros point faible de l’athlète de Vilvoorde (38m80). Sur 800m, les niveaux sont inversés : Noor est de loin la plus rapide (2 : 09.34) devant Nafi (2 : 15.24) et Anouk (2 : 17.71).



Sur base de ces records personnels, Thiam affiche la meilleure 2e journée (3055 pts) devant Vetter (2883 pts) et Vidts (2590 pts). Attention aussi aux retours possibles de Kendell Williams, 9e avec 3776 pts, (2e journée à 2870 pts), Carolin Schafer , 7e avec 3801 pts, (2e journée à 2867 pts), Ivona Dadic, 8e avec 3800 pts, (2e journée à 2867 pts), ou Erica Bougard, 6e avec 3837 pts, (2e journée à 2834 pts).



Voilà pour le tableau noir qui ne tient pas compte de la forme du moment et de la gestion de l'événement, la vérité sera livrée par la piste. Le suspense est garanti à tous les étages.