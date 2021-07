Magnifique but des Argentins en hockey - Jeux Olympiques - 27/07/2021 Plus tôt dans ce tournoi olympique de hockey, les Argentins affrontaient les Japonais lors de leur deuxième rencontre du groupe A ce dimanche. Un match qui nous a offert un but incroyable venu du stick du numéro 7 argentin Keenan Nicolas Santiago. Alors qu’il reste 12 minutes à jouer dans le 2e quart-temps, Santiago soulève la balle pour se l’amener dans le cercle adverse, la contrôle dans les airs et arme un "smash" qui finit au fond du but nippon (2-0). Un goal d’autant plus important que l’Argentine a fini par s’imposer sur le score de 2 buts à 1. Deux buts magnifiques qui devraient tous les deux figurer dans le top buts de la compétition!