JO Tokyo 2020 - Skate : la favorite chute lourdement mais est portée en triomphe par ses concurrentes

La compétition du Parc en skateboard a livré ses verdicts chez les dames aux JO de Tokyo 2020. Comme en street, le Japon a largement dominé la discipline en remportant la médaille d'or et la médaille d'argent via Yosozumi et Hiraki. Annoncée comme favorite de l'épreuve, Misugu Okamoto (15 ans !) a connu un dernier run difficile. Victime d'une chute, la championne du monde 2019 a vu ses espoirs de médaille s'envoler. Consciente de son erreur, elle fond en larmes à même le bitume. Mais dans un bel élan de sororité, elle est consolée par ses concurrentes dès la sortie du parc, jusqu'à être portée en triomphe. De quoi lui faire retrouver le sourire. A noter que chez les dames, la médaille de bronze a été remportée par Sky Brown (13 ans), sensation mondiale du skateboard.