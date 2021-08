JO Tokyo 2020 : Shane McLeod, "il y a un dicton qui dit qu’il faut perdre une finale pour gagner une finale"

JO Tokyo 2020 : Shane McLeod, "Il y a un dicton qui dit qu'il faut perdre une finale pour gagner... Ce jeudi, les Red Lions affrontent l'Australie pour la médaille d'or au tournoi olympiques de Jeux de Tokyo. Un match que toute l'équipe attend depuis cinq ans afin de prendre une revanche sur la finale perdue face à l'Argentine. Un match qui sera aussi en principe le dernier de leur entraineur Shane McLeod. Les Red Lions ne sont plus qu'à un match de la médaille d'or et de leur objectif principal. Un objectif qui a été travailler depuis cinq ans et la défaite face à l'Argentine. Pour cela, les Lions ont avancé calmement, sans pression et en étant solides. Notamment lors de la demi-finale gagnée face à l'Inde comme l'explique Shane McLeod à notre micro. "J'ai été très satisfait du match contre l’Inde. Il y avait beaucoup d'éléments que l’on devait expérimenter avant la finale. Nous avons montré beaucoup de sang-froid et nous avons bien commencé le match en marquant d'abord. Puis ils ont marqué deux buts rapides qui nous ont mis un peu sous pression. Mais j'ai été très satisfait de la façon dont nous avons géré cela collectivement." On le sent, le coach est vraiment satisfait de son équipe qu'il considère comme l'une des meilleures et qui recherchent de nouveaux défis. "Nous sommes occupés à préparer le match. J'ai toujours eu le sentiment que notre équipe est bien meilleure que les autres tant que nous jouons bien. Mais il y a de nouveaux défis, notamment avec cette finale." Le coach est aussi revenu sur la match à Rio. Un match qui a sans doute servi de déclic à cette génération.