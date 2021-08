Saut à la perche : le calvaire de Sandi Morris, éliminée en qualifications - Jeux Olympiques -... Sandi Morris, athlète américaine, a vécu un véritable calvaire ce lundi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Engagée dans l’épreuve du saut à la perche, Morris, qui rêvait de l’or, a rapidement déchanté. Après avoir franchi la barre de 4.40 mètres sans aucun problème, Sandi Morris s’est élancée, perche à la main, face à une barre placée à 4.55 mètres du sol. Et ce premier essai marque le début de la galère. Alors qu’elle s’apprête à s’élever au-dessus de la barre, Morris se fait une énorme frayeur. La perchiste est stoppée net dans son élan par la perche… qui se brise en deux. Courageuse, l’Américaine retente sa chance quelques minutes plus tard mais sans succès. Les larmes aux yeux, Morris ne parvient pas à donner l’impulsion nécessaire et échoue à nouveau. L’athlète de 29 ans grimace et se tient le haut de la cuisse gauche. Petit à petit, elle comprend que le podium s’éloigne. Mais Morris refuse d'abdiquer et s’élance pour son troisième et dernier essai. Malheureusement, la médaillée d’argent à Rio ne peut planter la perche dans le butoir, la douleur étant trop importante. Elle s’effondre alors en larmes sur les matelas de réception. Son rêve olympique vient de s’envoler.