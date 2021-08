JO Tokyo 2020 : Sans-faute pour Wathelet, Bruynseels et Guéry qui disputeront la finale en jumping

Equitation : Niels Bruynseels réalise le sans-faute - JO Tokyo 2020 - Equitation - 03/08/2021 Les trois cavaliers belges ont très bien débuté leur concours individuel de Jumping ce mardi en qualifications. Niels Bruynseels (Delux van T&L), Grégory Wathelet (Nevados S) et Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) ont tous les trois réalisé le sans-faute et disputeront la finale ce mercredi. Les trente meilleurs couples se retrouveront en finale demain. Les sans-faute ont été nombreux ils sont donc devenus petit à petit la condition sine qua non pour une qualification en finale au fil du concours. Les Belges ont terminé respectivement 7e, 11e et 13e en raison de leur chrono.