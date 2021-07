Comme Roger Federer, Rafael Nadal ne sera pas présent aux JO. © AFP

LeBron James, Serena Williams et Rafael Nadal ont deux points communs : ils sont des légendes de leur sport et ne sont plus tout jeunes. La star NBA de 36 ans, qui a manqué une partie de la saison sur blessure, ne partira donc pas en quête d’un troisième titre olympique après ceux de 2008 et 2012. Nadal, 35 ans, a expliqué son forfait par sa volonté d'"écouter son corps". Quant à Serena Williams, 39 ans, la décision des organisateurs de ne pas accueillir les proches des sportifs a pesé lourd : elle a expliqué ne pas vouloir être séparée de sa fille.

Autre star de la NBA qui manquera à l’appel et à "Team USA", Stephen Curry, 33 ans. Quant à Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, considérés comme deux des meilleurs joueurs du moment, ils seront aussi absents : la Grèce et la Serbie ne sont pas qualifiées.

La longueur de la saison, avec la Copa America et l’Euro, et surtout le veto de leurs clubs qui n’étaient pas tenus de les libérer, expliquent l’absence de grands noms du football, ainsi : pas de Neymar, pas de Leo Messi, pas de Kylian Mbappé ni de Mo Salah au Japon. De même, le champion du monde de cyclisme sur route Julian Alaphilippe n’enchaînera pas après le Tour de France, alors que le parcours semblait taillé pour le puncheur.