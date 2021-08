JO Tokyo 2020 : Revivez les meilleurs moments du retour triomphal des Red Lions, champions olympiques de hockey

Thibaut Courtois fan de Vincent Vanasch : "Il m’a soutenu pendant le tournoi et il a regardé nos... Les Red Lions ont remporté la médaille d'or en hockey aux Jeux Olympiques de Tokyo le jeudi 5 août et faisaient leur retour en Belgique ce samedi. Pour l'occasion, une grande parade en bus dans les rues de Bruxelles suivie d'une fête sur la place Rogier était organisée. Un grand moment pour Vincent Vanasch : "Il y a de la famille, c’est gai. Malgré la drache nationale qu’on connaît en plein mois d’août, les gens ont répondu présent. Je suis content. On avait une mission avant d’aller aux Jeux c’était de rendre la Belgique fière et de rendre le sourire aux gens après une année difficile. Quand je vois ça, on a tout gagné".Grand homme de la finale en détournant trois shoot-out, le gardien a été félicité de toutes parts après la finale : "On a reçu beaucoup de messages. Je n’ai pas encore pu répondre à tous. Je ferai ça dans la semaine qui vient, voire dans les deux semaines qui viennent". Et parmi tous ces messages, un sortait du lot. Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges a échangé avec son homologue hockeyeur : "C’est quand même spécial. Il m’a soutenu pendant le tournoi et il a regardé nos matchs. Honnêtement ça fait plaisir. Après forcément ma famille c’est les premiers que j’ai appelés. Ils pleuraient tous chez moi donc j’ai pleuré aussi. Ce genre d’émotion, il n’y a que le sport qui peut l’apporter. J’espère encore en vivre beaucoup". Le poste de gardien, un savoir-faire belge à entendre Vincent Vanasch : "Il n’y a que des bons gardiens belges depuis des années et des années. Il y a eu Jean-Marie Pfaff, Michel Preud’homme, Thibaut Courtois et peut-être Vincent Vanasch aussi. Il y en a tout plein et j’espère que ça va être une vocation pour les futures générations". Après tout avoir gagné en club et avec l'équipe nationale, le gardien va devoir trouver une nouvelle motivation mais à l'entendre, cela ne devrait pas être trop compliqué : "C’est marrant que tu me poses cette question parce que je me la posais dans l’avion. Je me disais que j’allais devoir chauffer les gars pour refaire un cycle pour aller tout chercher. Comme ça, ça n’aura vraiment jamais été fait et on montre qu’on est des extraterrestres".