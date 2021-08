JO Tokyo 2020 : revivez le podium et la Brabançonne de Nafissatou Thiam après son titre olympique à l'heptathlon

Nafissatou Thiam a réalisé un fabuleux exploit en remportant l'heptathlon olympique pour la deuxième fois de sa carrière. Après les efforts sur la piste, le temps est venu de savourer. Nous vous proposons de revivre le podium et la Brabançonne de Thiam.



"Je pense que ça va être un moment spécial et je vais essayer d'en profiter. Ce sont des moments rares", a commenté Thiam quelques heures avant la cérémonie. Elle avait les yeux un peu humides sur les dernières notes de notre hymne national.

Titrée à Rio, elle a remis ça à Tokyo. Avec cette performance, notre compatriote marque l'histoire de sa discipline et du sport belge. Thiam fait aussi bien que l'Américaine Jackie Joyner-Kersee qui avait décroché l'or à Los Angeles (1984) et Séoul (1988). Nafi est aussi devenue la première sportive belge à reconduire son titre olympique.



La Namuroise, 3e après 4 épreuves, a totalisé 6791 points grâce à une très bonne deuxième journée. Malgré l'absence de Roger Lespagnard, la championne du monde de Londres a remporté la longueur et le javelot avant de devancer Anouk Vetter, sa dernière rivale, dans le 800m. Une autre néerlandaise, Emma Oosterwegel a gagné la bataille pour le bronze face à Noor Vidts.