Equitation : La Belgique décroche le bronze en saut d'obstacles par équipes - JO Tokyo 2020 -... Nouvelle médaille pour la Belgique ! Après de nouvelles performances magnifiques de nos cavaliers, la Belgique a décroché la médaille de bronze en jumping par équipes et obtient ainsi la sixième breloque de la délégation. Deuxièmes lors des qualifications, les cavaliers belges pouvaient voir grand lors de cette finale du jumping par équipes. Pieter Devos est notre premier concurrent à s’élancer et place la Belgique à une très honorable quatrième place après avoir pris quatre points de pénalité pour avoir touché une barre. Devant, la Suède et les États-Unis réalisent un sans-faute alors que la France n’a qu’un petit point de pénalité. C’est après au tour de Jerome Guery de montrer de quoi il est capable après les belles performances des adversaires directes. Notre cavalier est donc sous pression au moment de démarrer. Prestation parfaite de notre compatriote qui réalise un sans-faute. Cette performance ramène la Belgique à hauteur de la Suède et les États-Unis derrière la France. Nos cavaliers restent tout de même quatrièmes à la place. Après une longue pause, tous les cavaliers sont de retour dans l’ordre inverse du classement général. Concrètement, cela signifie que Gregory Wathelet est programmé juste avant ses concurrents directs. Les États-Unis et la Suède prennent des points de pénalité et restent devant la Belgique. Tout se joue donc sur le dernier tour de la Française Penelope Leprevost. Celle-ci se loupe complètement et est éliminée après un refus d'obstacle. La Belgique en profite donc pour empocher la médaille de bronze au bout du suspense.