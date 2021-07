JO Tokyo 2020 : Remco Evenepoel, "J’ai fait la reconnaissance jusqu’au Mont Fuji, je peux vous dire qu’il n’y a aucun mètre de plat"

Remco Evenepoel fait partie de la sélection belge pour la course en ligne et le contre-la-montre. Le coureur de la Deuceninck-Quick Step revient sur les parcours des deux épreuves au micro de notre envoyé spécial David Bertrand. "Ça va être dur, il n’y a aucun mètre plat. Mis à part, juste après la montée du Mikuni."

Le moment idéal de s’échapper pour Remco ? " Je ne peux pas vous dire, on va voir. La chaleur sera décisive aussi. Puis, on verra comment on montera le Fuji. La bosse est dure et raide, ça sera compliqué de faire beaucoup d’effort avant cette montée." Le coureur est surpris par le parcours qui semblait plus simple sur papier. "Ça semblait plus facile, surtout au début. J’ai fait la reconnaissance jusqu’au Mont Fuji. Je peux vous dire qu’il n’y a aucun mètre plat."

Le coureur de 21 ans aborde aussi le leader de notre équipe nationale. "Je pense que c’est clair, on a tous vu comment Wout a fait le Tour de France. S’il survit à toutes les montées, on va rouler pour lui."

En ce qui concerne le contre-la-montre, Remco Evenepoel, vice -champion de Belgique de la discipline, évoque aussi ses craintes." Je l’ai parcouru qu’une fois car c’est assez compliqué d’y entrer. C’est dur la moitié du parcours ça monte, l’autre ça descend". Donc les gars qui sont un peu plus lourds n’ont pas de désavantage." Remco Evenepoel ne fixe pas un objectif précis pour ce chrono. Un an après sa chute, il vit une course après l’autre. " Je dois prendre de chaque course ce que je peux en sortir. Je ne vais pas pleurer si je fais une dixième place."

Remco et l’équipe belge auront à coeur de garder l’or olympique en Belgique. "Sur route, on peut faire plusieurs places dans le top 10. Dans le contre-la-montre, on peut mettre deux Belges sur le podium."