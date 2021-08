Le stade olympique de Tokyo est le théâtre d’une succession de performances exceptionnelles. Trois records du monde ( Karsten Warholm , Sydney McLaughlin et Yulimar Rojas ), des records olympiques, des records continentaux, les chronos s’affolent à Tokyo. Et des questions se posent. Au centre des débats, les nouvelles spikes équipées de plaque de carbone. Cette innovation technologique est-elle la seule explication ? La finale du 400m haies masculin avec l’exploit stratosphérique de Warholm a marqué les esprits. Certains n’hésitent pas à en faire la course la plus dingue de l’histoire de l’athlétisme. Le Viking a fait entrer sa discipline dans une nouvelle galaxie et a aspiré tous les finalistes vers des sommets jamais atteints pour la plupart. Ce tour de piste de folie est sans doute l’événement qui a attiré le regard du grand public sur le phénomène des "super spikes". Le débat n’est pas neuf. Amorcée sur la route, la révolution technologique a glissé vers la piste avec la bénédiction de World Athletics. La fédération internationale a bien fixé un cadre (limite de la hauteur des semelles, validation des modèles, …) mais elle a autorisé les marques à se lancer dans cette "course à l’armement". Pour ceux qui les utilisent le bénéfice est indéniable. Robin Vanderbemden , engagé sur 200m, parle "d’un effet ressort". "J’ai les deux types de chaussures. On dit que les plaques de carbone couplées à la mousse, ça aide beaucoup. Ici il y a des gens qui ne les mettent pas car dans le virage ça va très vite et c’est très instable. Après si on sait mettre son pied correctement, ça renvoie."

Voilà pour les faits, reste à les analyser. "On peut essayer de décortiquer. Quand on voit à quel point l’amélioration est importante, on se pose des questions. Comme Sebastian Coe (le président de World Athletics), on peut penser que l’amélioration est multifactorielle. On s’entraîne mieux qu’avant, il y a des améliorations au niveau du matériel. La piste "rend" toujours mieux. Et puis il y a l’amélioration des chaussures. Ce sont trois facteurs qui justifient l’amélioration des performances. Il y a un quatrième facteur qu’on ne cite pas : le dopage. D’autres spécialistes sont mieux placés que moi pour en parler, mais y a-t-il des nouvelles molécules qui pourraient expliquer cette avancée ?", Jean Paul Bruwier, ancien spécialiste du 400m haies et fondateur du magazine de running Zatopek.



En plus d’éventuelles nouvelles molécules, la baisse des contrôles en raison du Covid-19 peut alimenter quelques doutes. "On parle beaucoup des chaussures et de l’avancée technologique des chaussures. Mais c’est quand même le meilleur masquant de l’histoire de la lutte contre le dopage. En avril-mai-juin 2019, on faisait 26.000 contrôles par mois. Et en avril 2020, on en faisait 578 et 2600 en mai 2020 et 7000 seulement en juin. Donc il a dû se passer des choses", assène Stéphane Caristan, double finaliste olympique (110m haies et 400m haies) et consultant Eurosport, en plein direct.