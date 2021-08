Le calvaire du marcheur français Yohann Diniz lors des 50km - JO Tokyo 2020 - 50km marche -... La course de trop pour Yohann Diniz. Le Français, figure emblématique de la marche mondiale et détenteur du record du monde des 50 km, ne parviendra jamais à décrocher de titre olympique. A 43 ans, Diniz chassait un dernier rêve, une médaille olympique qu'il n'était jamais parvenu à décrocher après son abandon en 2008, sa disqualification en 2012, et sa 8e place marquée (déjà) par des problèmes gastriques en pleine course en 2016.