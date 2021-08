Pour la troisième d'affilée, les Etats-Unis ont clôturé les Jeux Olympiques en tête du tableau des médailles à l'issue de la dernière journée des Jeux de Tokyo dimanche.

Les Américains ont totalisé 39 médailles d'or, 41 médailles d'argent et 33 médailles de bronze pour devancer la Chine (38 or, 32 argent, 18 bronze) et le Japon, pays organisateur, qui termine avec 27 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 17 médailles de bronze au compteur. La Grande-Bretagne, 4e, (22/21/22) et la Russie, sous le nom de Comité Olympique russe (ROC), 4e (20/28/23), complètent le top 5.

La Belgique pointe de son côté à la 29e place avec un bilan de 7 médailles, trois en or, une en argent et trois en bronze.

Vous êtes incollable sur la compétition disputée à Tokyo ? Vous avez tout suivi attentivement ? Testez vos connaissances en répondant à nos quinze questions (avec une seizième en bonus).