JO Tokyo 2020 : Quelle est la star des Jeux de Tokyo ?

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo touchent tout doucement à leur fin, il est l’heure de faire un premier bilan. Pour ce faire, nous vous proposons de répondre à un sondage. Qui est, pour vous, LA star individuelle (non-belge, ce serait trop facile) de ces J.O ? Répondez ci-dessous. Vous le verrez, le panel de candidats est riche et prestigieux. Les explications sur ces exploits monstrueux se retrouvent sous le sondage.

1. Marcell Jacobs : L’homme que personne n’attendait. Quasiment inconnu du grand public avant Tokyo, l’Italien a fait la malle à tous les favoris pour s’imposer sur le 100m et succéder au légendaire Usain Bolt. Sachant qu’en 2017, il s’alignait encore sur des épreuves de saut en longueur, l’exploit est monstrueux.

2. Elaine Thompson-Herah : LA reine incontestée du sprint féminin. Déjà auteure du doublé à Rio, Thompson a réédité cette monstrueuse performance sur la piste tokyoïte pour devenir la 1e femme à faire un...doublé-doublé. Toujours aussi sereine, elle n’a laissé que des miettes à la concurrence, qui rêvait pourtant de faire tomber la reine de son piédestal.

3. Caeleb Dressel : Dressel is the new Michael Phelps. 5 fois paré d’or (3 fois en individuel, 2 fois en relais) à Tokyo, l’Américain confirme qu’il est bien le nouveau phénomène de la natation américaine. Cerise sur le gâteau, il s’est emparé du record du monde du 100m papillon.

4. Mijain Lopez : Insatiable Lopez ! A 38 ans, le colosse a ajouté une nouvelle ligne à son imposant palmarès en remportant sa 4e médaille d’or olympique consécutive en lutte gréco-romaine. Un exploit colossal qui lui permet de rejoindre, dans un cercle très fermé, Michael Phelps, Carl Lewis et Al Oerter, seuls athlètes de l'histoire à avoir raflé 4 breloques consécutives dans la même discipline.

5. Daiki Hashimoto : Première participation aux Jeux et premier récital pour Hashimoto en gymnastique. Déjà titré sur le concours général, le jeune Japonais (19 ans) a réédité pareille performance sur les barres fixes. Et confirmé l’hégémonie nippone sur les épreuves de gymnastique.

6. Karsten Warholm : Où s’arrêtera le Norvégien ? Double champion du monde du 400m haies et détenteur du record du monde sur la distance, Warholm a pulvérisé son propre record pour largement remporter la course, devant une meute d’adversaires abattus. Bouche ouverte, yeux ahurris, il a ensuite tranquillement pu savourer son exploit. A 25 ans, Warholm est plus que jamais le roi des haies.

7. Sydney McLaughlin : Autre 400m haies, autre record du monde battu. Comme son homologue norvégien, McLaughlin a levé les bras sur le 400m haies, s’imposant au terme d’une course complètement folle. La preuve, la malheureuse Dalilah Muhammad, a, elle aussi, battu l’ancien record du monde. Dingue.

8. La Famille Abé : D’une pierre deux coups pour la famille Abé. Quelques heures après la médaille d’or de Uta, la soeur, en judo (-52kg), son frère, Hifumi (Judo, -66kg) lui a emboîté le pas. Une famille japonaise en Or à Tokyo !

9. Primoz Roglic : Qui aurait osé miser un kopeck sur Roglic avant le chrono des Jeux ? Touché lors du Tour de France, le Slovène n’était qu’un outsider caché au moment de prendre le départ. Et pourtant, le grimpeur de la Jumbo Visma a magnifiquement négocié le montagneux parcours pour s’imposer (et largement) devant la concurrence. Quel come-back !

10. Gianmarco Tamberi et Mutaz Bashim : Assurément l’une des images de la quinzaine. Incapables de se départager à la hauteur, Tamberi et Bashim ont finalement décidé… de partager leur médaille d’or sur le podium. S’en sont suivies de formidables images de liesse et de fair-play entre deux athlètes heureux de partager ce moment ensemble.