JO Tokyo 2020 : Près d'un tiers des chevaux présents aux Jeux Olympiques sont Belges

Près d'un tiers des chevaux des concours des Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août) sont Belges, a détaillé Paardensport Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération belge d'équitation, jeudi dans un communiqué. Ce sont 25 des 90 montures qui ont été élevées en Belgique dans les haras et registres BWP (13), Zangersheide (9) en Flandres, et SBS (3) en Wallonie.

Les chevaux belges avaient rapporté cinq médailles à leur cavalier lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, et 7 à Rio en 2016.

Pour ce qui est des cavaliers belges, Niels Bruynseels, Jerôme Guery et Grégory Wathelet représenteront la Belgique dans les concours de saut d'obstables (jumping) avec Pieter Devos (qui remplace Yves Vanderhasselt) comme réserviste, et leurs chevaux, respectivement, Delux van T&L (SBS, V. Toulon), Quel Homme de Hus (SF, V. Quidam), Nevados (SP, V. Calvados Z) et Claire Z (Z, V. Clearway).

Les épreuves individuelles auront lieu le 4 août. Le concours par équipe le 7 août.

En dressage, Domien Michiels, Larissa Pauluis et Laurence Roos sont à Tokyo avec, dans l'odre, Intermezzo van het Meerdaalhof (BWP, V. Gribaldi), Flambeau (OLD, V. Futur) et Fil Rouge (BWP, V. Stedinger).

L'équipe de dressage sera en lice le 27 juillet. Et le lendemain pour les épreuves individuelles.

Dans le concours complet, il y a aura une Belge aussi, Lara de Liedekerke avec Alpaga d' Arville (V. Wunder Boy van de Zuuthoeve). Elle sera sur la piste le 2 août.