JO Tokyo 2020 : Première nuit à Tokyo, les 9 infos qu'il ne fallait pas rater

Tim Brys et Niels Zandweghen, deuxième de leur série, se qualifient pour les demi-finales en deux... Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés pour les demi-finales du deux de couple en aviron lors des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. Le duo belge a terminé deuxième de sa série, évitant ainsi les repêchages. Brys et Van Zandweghe ont signé un chrono de 6:26.51 et terminent à 0.77 secondes de la Norvège qui a remporté la série en 6:25.74. Les deux premiers de chaque série se qualifient pour les demi-finales. Les demi-finales sont programmées dimanche à 5h40 et 5h50 heure belge.