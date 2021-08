Julia Krajewski a écrit une page de l’histoire de l’équitation aux Jeux Olympiques de Tokyo. L’Allemande est devenue la première femme à remporter le concours complet aux JO.



Brillante dans l’épreuve de cross-country, elle a finalisé son succès en gagnant le jumping. Pour rappel en équitation, les hommes et les femmes participent aux mêmes épreuves.



A l’issue du dressage, du cross et du jumping, Krajewski et Amande de B’neville ont totalisé 26 unités de pénalité. Elle a devancé le Britannique Tom McEwen sur Toledo de Kerser (29.30) et l’Australien Andrew Hoy sur Vassily de Lassos (29.60).



Notre compatriote Lara de Liedekerke avait renoncé à poursuivre l’épreuve après le dressage en raison de la méforme de son cheval Alpaga d’Arville.