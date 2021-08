"Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble". Les athlètes venus des quatre coins du monde pour disputer les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo ont à nouveau fait honneur à Pierre de Coubertin, fondateur du Mouvement olympique en 1894. De nombreuses images de sportivité, d’entraide et de combativité se sont multipliées durant ces quinze derniers jours à Tokyo. La devise olympique, à l’origine "Plus vite, plus haut, plus fort", a légèrement été modifiée peu avant les JO à l’initiative du Comité International Olympique afin de mettre en lumière l’importance de la solidarité au sein du Mouvement olympique. Un message reçu 5 sur 5 par les sportifs et sportives qui ont fait preuve de camaraderie et de fraternité tout au long de ces Jeux Olympiques.

La médaille d’or partagée par Barshim et Tamberi

Ce fut certainement l’image la plus marquante et émouvante de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Au terme d’une finale du saut en hauteur indécise, où le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi se répondent mutuellement et n’arrivent pas à se départager, l’officiel leur propose un dilemme qui restera graver à jamais dans l’histoire olympique : "Soit vous faites un barrage pour désigner le grand vainqueur, soit vous remportez tous les deux la médaille d’or". Le choix est très vite fait. Un bref regard, un sourire et une grosse accolade entre les deux athlètes qui décident de se partager la médaille d’or. Barshim et Tamberi, amis dans la vie, sont champions olympiques pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Saut en hauteur : L'or olympique partagé entre l'Italien Tamberi et le Qatari Barshim - JO Tokyo... Le concours de la hauteur restera assurément comme l'un des moments forts de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Dimanche, l'Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Barshim, à stricte égalité à l'issue du concours, ont décidé de se partager la médaille d'or. Barshim, double champion du monde (2017, 2019) depuis sa médaille d'argent aux JO de Rio en 2016, a réussi un début de concours parfait en passant toutes les barres à son premier essai jusqu'à 2m37. Il a été imité par l'Italien, champion du monde en salle en 2016. Ils ont ensuite échoué à trois reprises à 2m39. Après une conversation avec un officiel, ils ont décidé de ne pas disputer les barrages. Ils monteront tous les deux sur la plus haute marche du podium, complété par le Biélorusse Maksim Nedasekau (2m37). C'est une revanche incroyable pour Tamberi, gravement blessé à la cheville peu avant les JO de Rio en 2016. Le Russe Mikhail Akimentko, vice-champion du monde, a dû se contenter de la 6e place avec une barre à 2m33. L'Américain JuVaughn Harrison, qui s'était lancé dans la double quête de médailles quasi inédite en saut en hauteur et en longueur, a terminé 7e (2m33). L'athlète de 22 ans, qui s'est qualifié pour la finale de la longueur dimanche matin, avait passé 2m36 en mai dernier.

28e du marathon, Mieke Gorissen craque, fière de son exploit

Les Jeux Olympiques réunissent de nombreux athlètes du monde entier. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, tous sont les bienvenus. Mieke Gorissen, professeure de mathématique et de physique dans le Limbourg, fait partie des amateures qui ont participé à leurs premiers JO. C’était d’ailleurs sa première grande compétition internationale à Tokyo. Au moment où elle a franchi la ligne d’arrivée du marathon dames, Gorissen ne savait pas encore à quelle place elle avait terminé l’épreuve. Le journaliste lui annonce alors qu’elle a fini en 28e position… la Belge craque : "Je n’en reviens pas, j’étais déjà contente d’avoir atteint l’arrivée. Je peux être fière". "J’ai simplement pensé à avancer pas par pas et aussi à mon mari. Il doit aussi être content. Je l’ai appelé hier soir en pleurant car je paniquais après que le départ a été avancé d’une heure et cela perturbait mon planning", a ajouté Gorissen. Quand l’importance n'est pas de gagner mais de participer.

38-jarige fysica-leerkracht Mieke Gorissen eindigt als 28e op de olympische marathon en kan dat nauwelijks geloven #Tokio2020



Le sacrifice de Jonathan Borlée pour les Belgian Tornados

Un autre Belge s’est distingué pour avoir été au bout de son effort malgré la douleur. Lors des séries du 4x400 mètres, Jonathan Borlée, dernier relayeur des Belgian Tornados, s’apprête à attaquer la dernière ligne droite dans l’espoir d’offrir une qualification pour la finale à son équipe. Malheureusement, à 200 mètres de l’arrivée, Jonathan se blesse. Sa foulée perd de sa fluidité et le Belge ralentit petit à petit. Mais Jo n’abdique pas et décide de sacrifier son corps pour ses équipiers. Il termine finalement à la 3e place et offre une quatrième finale olympique aux Tornados… et ce malgré une élongation de deuxième degré aux ischio-jambiers.

Athlétisme : Les Belgian Tornados en finale du 4x400m - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 06/08/2021 Les Belgian Tornados se qualifient pour la finale du 4x400m aux JO de Tokyo grâce à une troisième place en série

Katarina Johnson-Thompson s’écroule mais termine sa course en boitant

Katarina Johnson-Thompson, principale rivale de Nafissatou Thiam sur l’heptathlon, a vu son rêve olympique s’envoler précipitamment à Tokyo. Lors de la quatrième épreuve, le 200 mètres, la Britannique a été foudroyée par la douleur au milieu du virage. La championne du monde de Doha en 2019 reste quelques instants par terre. On voit sur son visage que la douleur est trop forte. Les officiels arrivent alors sur la piste avec une chaise roulante afin d’évacuer KJT mais cette dernière refuse l’aide et se relève en boitant. Courageuse, l’athlète franchit la ligne d’arrivée sur une jambe et voit ses adversaires venir une à une la consoler. Katarina Johnson-Thompson est disqualifiée mais l’essentiel n’est pas là : la Britannique a tout donné, malgré la souffrance, pour terminer la course debout.

foudroyée par la douleur, Katarina Johnson-Thompson s’écroule puis termine son 200m au courage... foudroyée la douleur, Katarina Johnson-Thompson s’écroule puis termine son 200m au courage

Les larmes de Claire Michel félicitée par une adversaire : "Tu es une vraie battante"

Dans la même veine que la Britannique, la magnifique course de Claire Michel en triathlon. La Belge n’a pas gagné mais ses larmes de joie après avoir franchi la ligne d’arrivée montrent à quel point les athlètes présents lors de ces Jeux Olympiques sont heureux de participer à cette grande compétition. Sa 34e place sonne d’ailleurs comme une victoire. Claire Michel a énormément souffert. Touchée par des crampes lors de la course à pied, l’athlète a tenu, comme Katarina Johnson-Thompson, a terminé l’épreuve. Et elle a de quoi être fière puisque 20 triathloniennes ne finiront jamais la course. Lorsque Michel passe la ligne d’arrivée, en larmes, une de ses concurrentes, la Norvégienne Lotte Miller va directement la consoler : "Tu es une vraie battante, c’est ça l’esprit olympique, tu l’as à 100%". "C’était un combat de se rendre aux Jeux Olympiques. Elle s’est tellement battue ces deux dernières années, nous l’avons toutes remarqué. Tous ceux qui l’entourent et qui font partie de ce sport savent ce qu’elle a traversé. Et c’est cela l’esprit olympique, c’est de persévérer dans les moments difficiles. Et c’est aussi parce qu’elle se soucie tellement des autres", a expliqué Miller à USA Today.



Les larmes de Claire Michel, au bout d'elle-même à l'arrivée du triathlon - 27/07/2021 Si la Bermudienne Flora Duffy a remporté le triathlon des Jeux Olympiques de Tokyo, l'image de la course est sans aucun doute celle de Claire Michel. En larmes au moment de franchir la ligne à la 34e position, la Belge a été au bout d'elle-même. Touchée par des crampes lors de la course à pied, la Belge a souffert mais a voulu passer la ligne à tout prix. Pour se venger des Jeux de Rio où elle avait pris un tour dans la partie vélo. Cette fois encore, il y a eu des larmes. Et même si elle a passé la ligne 15 minutes et 29 secondes après la médaillée d'or, nulle doute qu'il y aura un peu de fierté. Celle d'avoir été puiser au bout de ses forces. Comme consolation il reste désormais le relais mixte ce samedi pour lequel elle devrait être remise. "Elle va bien. Elle ne souffre pas d'une blessure sérieuse. Elle devrait pouvoir être au départ du Relais mixte samedi", a confirmé le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB) quelques heures après la course. Valerie Barthelemy avait elle de son côté terminé à une belle 10e place. Les Belgian Hammers comptent sur ses deux féminines ainsi que sur Jelle Geens et Martin Van Riel, 4e de l'épreuve masculine lundi. Testé positif au coronavirus avant son départ, Jelle Geens a depuis reçu des résultats négatifs pour pouvoir rejoindre le Japon et s'aligner dans ce relais mixte.

Le câlin collectif de Schoenmaker avec ses rivales

Une autre belle image est celle des larmes de joie de la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker. Après avoir décroché la médaille d’or sur le 100 mètres brasse, l’athlète s’est imposée sur le 200m et a par la même occasion pulvérisé l’ancien record du monde de la discipline. Lorsque l’écran affiche les résultats, Schoenmaker n’arrive pas à réaliser l’exploit qu’elle vient d’accomplir. Elle explose alors de joie et s’effondre en larmes dans la piscine. Ses rivales américaines Lilly King et Annie Lazor (respectivement 2e et 3e) ainsi que la Sud-africaine Kaylene Corbett se dirigent vers elle pour la féliciter et lui offrent même un gros câlin collectif.

La magnifique réaction de Tatjana Schoenmaker lorsqu'elle découvre qu'elle a battu le record du... Il y a des moments comme ça qui restent gravés dans les mémoires. Après avoir remporté la médaille d'argent sur le 100 mètres brasse, la nageuse sud-africaine s'est imposée sur le 200 mètres brasse.

Abdi poussé par son ami Nageeye pour décrocher la médaille de bronze

Bashir Abdi n’a rien lâché, bien aidé par son ami Abdi Nageeye, pour aller décrocher la médaille de bronze, septième et dernière breloque récoltée par la Belgique sur ces JO de Tokyo 2020. Après 42 kilomètres d’effort, le marathonien belge est au coude à coude avec deux adversaires pour aller chercher les deux dernières places sur le podium. Il reste 200 mètres avant de franchir la ligne d’arrivée, une infime distance qui paraît pourtant interminable pour les coureurs. Nageeye est le premier à accélérer et fait la différence dans les derniers mètres. Le Néerlandais est assuré de terminer à la 2e place et se retourne alors vers son ami et ancien équipier Bashir Abdi pour l’encourager et le pousser vers la médaille de bronze. C’est chose faite. Heureux comme des enfants, les deux amis se congratulent et sautent dans les bras l’un de l’autre malgré la fatigue. Après son effort monstrueux, Abdi quitte les lieux en chaises roulantes, exténué. "Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble".

Abdi Nageeye "aide" Bashir Abdi à remporter le bronze - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 08/08/2021 Bashir Abdi a quitté l’asphalte japonais sur une chaise roulante. C’est dire l’effort produit par le marathonien belge pour aller chercher une très précieuse médaille de bronze sur la dernière épreuve au programme de l’athlétisme lors de ces Jeux Olympiques.