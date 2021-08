JO Tokyo 2020 - Pieter Devos (Claire Z) remplace Niels Bruynseels dans l'épreuve de jumping par équipes

La décision était un peu redoutée après les soucis qu'a connu le cheval de Niels Bruynseels en finale individuelle du saut d'obstacles en équitation mercredi soir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Jeudi après-midi, Peter Weinberg, le coach national, a préféré titulariser Pieter Devos et sa jument bay de 13 ans Claire Z dans l'épreuve par équipes de saut d'obstacles dont les qualifications se disputeront vendredi soir à partir de 19h00 locales (12h00 en Belgique).

Ils prennent la place de Bruynseels de Delux van T&L. Ce dernier à perdu un fer lors de l'échauffement de la finale individuelle et n'a plus été mesure de donner le mesure de son talent. Très nerveux, il a effectué deux refus consécutifs dès le 4e obstacle et été éliminé.

Devos sera le premier cavalier belge vendredi à entrer en piste. Il sera suivi par Jerôme Guéry (avec Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (avec Nevados S).

Le COIB précise que "les quatre chevaux de l'équipe ont passé le contrôle vétérinaire jeudi. Tous les cavaliers sont également prêts à partir. La composition a été faite dans le but d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe."

Les dix premières équipes sur les vingt qui doivent prendre par à l'épreuve au soir de la qualification reviendront chercher les trois médailles mises en jeu samedi.