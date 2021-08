Battus par l’Argentine il y a 5 ans, les Red Lions sont plus concentrés que jamais pour aller chercher l’Or olympique. "Le job n’est pas encore fait. On est venus ici pour l’Or et on doit jouer encore un match pour gagner", martèle Hendrickx, meilleur buteur du tournoi avec ses 14 buts.

Sûrs d'eux, confiants et sereins, les Red Lions ne se sont pas laissés déstabiliser une Inde coriace mardi en demi-finale du tournoi de hockey des JO de Tokyo 2020. Portée par les PC (penalty-corner) d'Alexander Hendrickx, la Belgique s'est imposée 5-2 pour s'offrir une deuxième finale olympique consécutive. Battus par l'Argentine il y a 5 ans, les Red Lions sont plus concentrés que jamais pour aller chercher l'Or olympique. "Le job n'est pas encore fait. On est venus ici pour l'Or et on doit jouer encore un match pour gagner", martèle Hendrickx, meilleur buteur du tournoi avec ses 14 buts. "Meilleur buteur n'est pas un objectif, l'objectif c'est l'or. Si je suis aussi meilleur buteur, ce sera du bonus", précise le Red Lion

"On savait que l’Inde allait être à 100% dans ce match mais on est resté très calme. On savait comment se comporter en allant chercher ces PC. On a quelqu’un avec qui ça rentre comme dans du beurre. On a le meilleur tireur de PC du monde. Quand on a un PC, on le célèbre comme si on avait marqué un but car il y a 70% de chances que ce soit buteur", explique le joueur du Dragons à propos de son équipier Hendrickx.

Van Aubel – lui non plus – ne veut pas que la Belgique se repose sur ses lauriers. "On est certain de la médaille. A Rio, on nous voyait pleurer sur les dernières images. Maintenant on est serein car on veut cette médaille d’or.

C’est notre destin, c’est notre rêve. Le groupe a gagné 5 ans de maturité. Ce groupe est là pour cette médaille d’or et c’est le plus important. On est heureux, on est soulagé mais il y a encore ce match qui compte."