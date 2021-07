Novak Djokovic a longtemps hésité à se rendre à Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques. L’absence de public a presque eu raison du Serbe, qui a bien failli imiter ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, absents dans la capitale japonaise.

Nole, récent vainqueur de son 20e titre en Grand Chelem, s’est finalement décidé à participer au tournoi de tennis masculin après une discussion avec la Croate Blanka Vlasic, double médaillée olympique à la hauteur.

"J’ai récemment rencontré Blanka Vlasic et elle m’a dit que les gens ne se souviendront pas des conditions ou de la présence ou non de public dans les gradins mais seulement des médaillés. Représenter son pays est un sentiment unique", a dit le N.1 mondial en rapportant les propos de la médaillée d’argent à Pékin (2008) et de bronze à Rio de Janeiro (2016), également double championne du monde.

"Cette discussion m’a marqué et je suis désormais très heureux d’avoir choisi de participer aux Jeux. Je suis impatient de jouer mon meilleur tennis et j’ai confiance dans le fait de pouvoir décrocher la médaille d’or après une saison impressionnante", a ajouté Djokovic, déjà lauréat de l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon en 2021 et donc en lice pour un Grand Chelem doré, performance réalisée en 1988 par Steffi Graf mais encore jamais accomplie par un athlète masculin.

"Pour la suite de la saison, je suis concentré sur Tokyo et l’US Open", a ajouté celui qui pourrait également devenir, en cas de sacre à Flushing Meadows, le seul détenteur du record de titres majeurs (21), une marque qu’il partage actuellement avec Nadal et Federer.